В Петербурге после ДТП скончался режиссер Эрнест Ясан

В Санкт-Петербурге на 83-м году скончался режиссер и сценарист Эрнест Ясан.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе киностудии "Ленфильм", в конце апреля по дороге на дачу Ясан попал в аварию. Спустя две недели он умер в больнице. Время прощания с режиссером, а также место его похорон будут сообщены позднее.

Эрнест Ясан родился в 1936 в Латвии. В 1964 году окончил актерский факультет ЛГИТМиК, в 1971-м – высшие курсы сценаристов и режиссеров. С 1966 года работал на "Ленфильме". Снял 14 фильмов, среди них — "В моей смерти прошу винить Клаву К.", "Дублер начинает действовать", "Колесо любви", сериалы "Агент национальной безопасности", "Крот" и другие.