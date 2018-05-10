Скорая настояла на госпитализации Малобродского

Бывшего генерального продюсера автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" и бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского госпитализируют из суда. Такое решение принято "по клиническим показаниям и объективным методам обследования" согласно рекомендациям бригады скорой помощи.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева, Алексея Малобродского госпитализируют в 20-ю городскую клиническую больницу. У здания Басманного суда находится автомобиль реанимации.

По некоторым данным, у Алексея Малобродского подтвердилась ишемия миокарда, но по электрокардиограмме сказать, что это инфаркт, медики не могут.

Прибывший в Басманный суд лечащий кардиолог потребовал экстренной госпитализации Малобродского. В свою очередь адвокат подсудимого Юлия Лахова сообщила, что обратилась к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой с просьбой срочно решить вопрос о госпитализации Алексея Малобродского.

Ранее Басманный суд Москвы принял решение вернуть следствию ходатайство о переводе из следственного изолятора под домашний арест Малобродского, обвиняемого в хищении бюджетных средств.

Фигурантам дела "Седьмой студии" инкриминируется хищение 133 миллиона бюджетных рублей, выделенных основанной худруком "Гоголь-центра" Кириллом Серебренниковым организации в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа".