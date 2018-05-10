Трамп подтвердил поимку пяти главарей ИГИЛ

Дональд Трамп подтвердил информацию о поимке пяти лидеров ИГИЛ (запрещена в РФ). Об этом он написал в своем Twitter. Накануне СМИ сообщили, что американская и иракская разведка провели успешную операцию по захвату пяти высокопоставленных командиров ИГ, включая помощника лидера группировки.

Как уточняет "Интерфакс" со ссылкой на американскую прессу, трехмесячная операция была направлена против членов ИГ, которые скрывались на территории Сирии и Турции. По предварительным данным, в обязанности задержанных входило управление подконтрольными ИГ территориями в провинции Дейр-эз-Зор, обеспечение безопасность и поддержание надзора за религиозными предписаниями группировки.