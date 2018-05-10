Болид российского гонщика сделал сальто в воздухе во время марафона "Шесть часов Спа"

Болид под управлением российского пилота команды SMP Racing Матевоса Исаакяна перевернулся в воздухе во время марафонской гонки "Шесть часов Спа" во Франции. Болельщик снял на видео смертельно опасное сальто на скорости порядка 300 километров в час.

"Со стороны всё выглядело так же, как из кокпита, так что ничего нового я не узнал", — заявил изданию F1News.ru сам гонщик после просмотра ролика.

Прототип BR1 стартовал с последней позиции, но за час до окончания гонки Исаакян вполне мог претендовать на место на подиуме. Однако на 133-м круге, между поворотами Eau Rouge и Raidillon, двигавшийся на скорости порядка 300 километров в час автомобиль оторвался от земли и перевернулся в воздухе.

Сама авария не попала в эфир, только ее последствия: Исаакян самостоятельно выбрался из поврежденного болида, но позже его доставили в госпиталь. В настоящее время он уже вернулся к работе.