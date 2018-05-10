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10 мая 201817:49

Кривому Рогу достанется за песню Марии Захаровой о Сирии на праздновании 9 мая

В Кривом Роге (Днепропетровская область) нацполиция Украины и начала проверку после того, как в городе 9 мая исполнили песню официального представителя МИД России Марии Захаровой "Верните память". Ранее ее на открытии ММКФ ее исполнила Наргиз.

Песня посвящена российским солдатам в Сирии. В Кривом Роге она была включена в концертный номер во время церемонии возложения цветов к братской могиле в одном из районов Кривого Рога.

При этом на мероприятии присутствовали депутаты Верховной рады Украины, мэр города Юрий Вилкул и другие чиновники, передает РИА Новости.

Местное издание "Первый криворожский" на своем сайте публикует видео этого момента церемонии и сообщает, что информация о нем была передана правоохранителям и спецслужбам Украины.

Кроме того, после торжеств 9 мая в эпицентре скандала на Украине оказался городской голова Лисичанска Сергей Шилин из-за своего поста в соцсетях и из-за того, что допустил использование советских флагов на мероприятиях по случаю Дня Победы, сообщает украинское издание "Апостроф".

Видео празднования Дня Победы в Лисичанске с флагами СССР опубликовано на YouTube. Мэра города теперь обвиняют в провокациях на 9 мая, поскольку на Украине советская символика запрещена.

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