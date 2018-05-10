Трамп сообщил место и время встречи с Ким Чен Ыном

Интриги больше нет: президент США Дональд Трамп, как и обещал, сообщил место и время своей встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. "Столь ожидаемая встреча" лидеров двух стран пройдет 12 июня в Сингапуре.

О встрече с Ким Чен Ыном Трамп написал в своем Twitter, отмечает ТАСС.

"Мы оба постараемся, чтобы она стала очень важным моментом для мира во всем мире", — написал Трамп за себя и за лидера КНДР.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 мая 2018 г.

Дональд Трамп в мае стал лидером новостей: ранее он заявил о разрыве ядерной сделки с Ираном. Это заявление грозит непредсказуемыми последствиями для мировой безопасности. В июле 2015 года Иран, пять постоянных членов Совбеза ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Если Иран вернется к своей ядерной программе, то за разработку атомной бомбы примется и Саудовская Аравия, заявил Эр-Рияд.

Теперь разорвав это соглашение на основе того, что Тегеран, отказавшись от разработок атомной бомбы, может развивать ракетостроение, Трамп старается склонить Пхеньян к отказу от атомной и ракетной программ. Однако эксперты предупреждают, что ситуация с Ираном сейчас развивается так же, как и с Ираком. За сохранение ядерной сделки выступили все участники соглашения, кроме Вашингтона.