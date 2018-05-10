Малахов устроил Аркадию Инину встречу с братом после 40 лет разлуки

Писателю-сатирику Аркадию Инину 3 мая исполнилось 80 лет. Один из создателей культовой советской передачи "От всей души", в которой встречались друг с другом потерявшие друг друга родственники, даже не мог представить, что в свои 80 лет станет персоной нон грата в родной Украине и окажется разлученным с родными людьми.

30 лет он прожил в Харькове. Там учился там, женился. Брат сатирика Михаил, которого Аркадий не видел 40 лет, живет в Виннице.

Спустя столько лет братья встретились в студии программы Андрея Малахова "Прямой эфир". Брат приехал с Украины на юбилей Аркадия Инина и подарил ему портрет дедушки и бабушки.

Как выяснилось на передаче, братья росли без отцов, и самым главным мужчиной в их жизни был дедушка Ной. Аркадий Инин признался, что не узнал бы брата, если бы встретил его в жизни.

В студию программы пришла супруга Инина Инна. Она призналась, что жить с юмористом очень трудно. А Инин признался, что серьезно относиться к браку невозможно — только юмор и спасает.

Поздравила Аркадия Инина с юбилеем Ирина Феофанова — исполнительница одной из ролей в картине Леонида Гайдая "Частный детектив, или операция "Кооперация".

Необычное поздравление передала юбиляру актриса Александра Захарова. Пожелав сатирику крепкого здоровья, ведущая актриса "Ленкома" попросила написать для нее роль.

Оказалось, что за океаном ждет встречи с Аркадием Ининым исполнительница одной из ролей в картине "На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди" Келли Макгрилл.

Актриса вышла на связь со студией и поделилась воспоминаниями о съемках в этой знаменитой картине. Кроме того, Макгрилл призналась, что после тех съемок ее жизнь сильно изменилась, и она ушла из кино.

Сам же Инин вспоминал, в том числе, интересные и курьезные ситуации программы "От всей души", которую смотрела вся страна.

В программу приходили вагоны писем, и однажды, рассказал Инин, он получил письмо, в котором мужчина писал, что 10 лет назад от него ушла жена… А после программы "От всей души" – вернулась. "Будьте вы прокляты", – написал рассерженный зритель.

О том, как Аркадий Инин вспоминает Дональда Трампа, который спустя 25 лет после участия в картине Леонида Гайдая стал президентом США? Как относится к женщинам с накачанными губами? Сможет ли он побить рекорд Эммануила Виторгана, ставшего отцом в 78 лет и на кого Инин наложил венец безбрачия? Ответы на эти вопросы – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1", посвященной юбилею знаменитого писателя-сатирика.