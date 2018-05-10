Автохамы проехались по дорожкам в столичном парке

Полиция ищет наглецов, которые прокатились по пешеходным дорожкам столичного парка. Причем на этот раз — сразу на двух машинах.

На кадрах видно, как первый водитель на высокой скорости едет по тротуарам, за руль держится одной рукой. Не сбавляя оборотов, автохам проносится мимо детской площадки и въезжает в лесную зону, где в кювете уже лежит другой внедорожник. Судя по комментариям, оба водителя "выехали в парк на утреннюю пробежку", но у одного из них что-то пошло не так. В итоге другому пришлось его вытаскивать.