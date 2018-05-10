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Российский Крым 48 минут назад
МИД России ничего не знает о решении Гаагского арбитража по делу украинских компаний
Решение по делу украинских компаний против России вынес Арбитраж в Гааге. Он создан при Постоянной палате третейского суда. Ряд компаний Украины и одно частное лицо хотели получить с России 220 миллионов долларов за потери от возвращения Крыма в Россию. Арбитраж удовлетворил требования на 159 миллионов.
Статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин об этом решении пока не проинформирован. "В этом надо разбираться, — подчеркнул российский дипломат. — Многие заявления наших украинских партнеров нуждаются в верификации. Мы готовы к диалогу по этим вопросам, у нас есть соответствующие структуры, которые внимательно занимаются юридической стороной всего этого. Как станет известно, будем смотреть, что делать дальше. Будем внимательно следить за развитием этого вопроса ".
Ранее Россия не признала юрисдикцию Гаагского арбитража в этом вопросе, заседания проходили без участия российских представителей. 23 марта арбитраж объявил об окончании слушания дела, а 2 мая 2018 года вынес единогласное решение, касающееся вопросов ответственности и убытков, сообщает ТАСС. Украинские компании (Everest Estate, Александр Дубилет и еще 17 юридических лиц) подали в арбитраж иск против России на основе двустороннего российско-украинского соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года и в соответствии с регламентом ЮНСИТРАЛ (комиссия ООН по праву международной торговли) 1976 года.
После февральского государственного переворота 2014 года на Украине Крым и Севастополь провели референдум о воссоединении с Россией. На эти референдумы пришли более 80 процентов имеющих право голоса жителей. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7 процента крымчан и 95,6 процента севастопольцев.
Договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России 18 марта 2014 года подписал президент Владимир Путин. Киев отказывается признавать Крым частью России. Киев блокировал подачу электричества и воды на Крымский полуостров. После этого Россия решила построить мост, связывающий разделенную Керченским проливом российскую территорию — Тамань и Тавриду.
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