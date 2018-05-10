Парламент Чечни выступил с инициативой о трех президентских сроках

В Чечне предлагают продлить полномочия главы государства с двух до трех сроков подряд. С такой инициативой парламент республики обратился в Госдуму. Решение было принято единогласно.

"Парламент Чеченской Республики под председательством Магомеда Даудова постановил внести проект в Госдуму в порядке законодательной инициативы, а также направить его в правительство РФ и Верховный суд для официальных отзывов", — сообщили ТАСС в пресс-службе парламента.

Ранее с идеей о продлении полномочий президента с двух до трех сроков подряд выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Сейчас, согласно Конституции РФ, человек не может занимать пост президента более двух сроков подряд.

Между тем сам Владимир Пути на вопрос о том, возможно ли, что он может вернуться на президентский пост в 2030 году, сказал, что считает такое предположение смешным. "То, что вы говорите, немного смешно, — сказал 65-летний российских лидер. — Давайте посчитаем... Я что, до ста лет буду здесь сидеть? Нет!"