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10 мая 201818:24 Фёдор Червяков

Над виновницей пьяного ДТП в Домодедове чуть не устроили самосуд

Массовая авария возле городского парка в Домодедове: шесть машин смято, пострадал маленький ребенок. Все, что происходило, сняли камеры видеорегистраторов. По кадрам с них сразу понятно, почему очевидцы едва не устроили самосуд над виновницей этого ДТП.

Каширское шоссе, у въезда в городской парк, не торопясь, движется плотный поток машин. Ничто не предвещало столкновения.

На скорости "Мицубиси" подрезала "Шкоду", та вылетела на встречную полосу и по цепочке собрала еще четыре машины. Основной удар пришелся на заднее сиденье "Шкоды", где сидел ребенок. Очевидцы бросаются на помощь и выдирают искореженные двери, чтоб освободить малыша и его маму.

Пострадавшего ребенка тут же госпитализируют в больницу. В это время из-за руля "Мицубиси", с которой все и началось, не торопясь, выбирается дама. Характерный запах и то, как нетвердо она стоит на ногах, сомнений очевидцам не оставили.

— Полицию ждем, говорю, никуда не ходим!
— Я жду полицию! Ты имеешь право меня трогать?
— Имею право! Ты не имеешь права за руль пьяная садиться! Полицию ждем здесь!

Наблюдатели и пострадавшие водители теряют терпение. Атмосфера начинает накаляться.

— Пожарных вызывать надо, бензин течет! Бензин течет, не вздумай курить!

Очевидцы едва не устроили самосуд. Нетрезвая нарушительница пыталась уйти с места аварии. В этот момент прибыл наряд ГИБДД.

"В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка на установление тяжести вреда здоровью несовершеннолетнего гражданина, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", — рассказал сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Андрей Пышкин.

Будет ли уголовное дело — вопрос пока открытый. Это зависит от состояния пострадавшего малыша. А вот за руль нарушительница в ближайшее время вряд ли сядет. Ей грозит лишение прав на два года.

Текст: "Вести-Москва"

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