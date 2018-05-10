Россияне завоевали золото и серебро на чемпионате Европы по тхэквондо

На проходящем в Казани чемпионате Европы по тхэквондо российские спортсмены завоевали две медали – золотую и серебряную. Чемпионом стал Михаил Артамонов, а Магомеду Гагиеву досталась серебряная награда.

В весовой категории до 54 кг Магомед Гагиев дошел до финала, но там уступил испанцу Адриану Висенте, который и стал чемпионом. Бронзовая награда у турка Дениза Дагделена.

В весовой категории до 58 кг не было равных Михаилу Артамонову. В финале Артамонов победил испанца Хесуса Тортосу и стал чемпионом континента.