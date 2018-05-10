На кемеровской шахте произошел пожар: эвакуировали 195 человек

Прокуратура начала проверку из-за пожара на шахте "Распадской" в Кузбассе. Возгорание было локализовано. Угрозы шахтерам нет: они были эвакуированы. В момент пожара в забое находилось 195 человек.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры по Кемеровской области, вечером 10 мая на шахте произошло возгорание.

На место выехал Кемеровский межрайонный прокурор. Организована проверка соблюдения требований законодательства о промбезопасности и охране труда.

Причина пожара, по предварительным данным, технологическая: короткое замыкание, после которого сработали датчики предупреждения о пожаре.

Как уточнили ТАСС в экстренных службах, пожар водник в лаве (подземная очистная горная выработка, в которой производится добыча полезного ископаемого) на глубине 500 метров на шахте "Распадская" в Междуреченске. По предварительным данным, загорелся уголь под комбайном. Работа шахты временно приостановлена.