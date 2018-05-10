Путин подарил детям клюшки из новогодней елки

Президент России Владимир Путин посетил новую тренировочную хоккейную базу для детей, которая находится в образовательном центре "Сириус" в Сочи.

Глава государства сам вышел на лед. В гала-матче Ночной хоккейной лиги он забросил пять шайб. В итоге команда Путина победила со счетом 12:7, сообщает "Россия 24".

После матча Путин оставил автографы на майках игроков и зрителей и вручил им несколько клюшек. Они сделаны из утилизированной новогодней кремлевской елки. Также он расписался на футболках более десятка других болельщиков, сделал несколько памятных снимков с участниками матча и подарил одной из болельщиц шайбу со своей подписью.