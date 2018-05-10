Ученые научили паучиху прыгать по их команде, чтобы заснять процесс
Сотрудники Манчестерского университета научили самку паука-скакунчика прыгать по команде. Это было сделано для того, чтобы изучить механику подобных движений членистоногих. Как ни странно, ответ на вопрос, каким образом пауки прыгают, до сих пор не является очевидным, сообщает National Geographic.
На опубликованных ниже кадрах запечатлены прыжки по платформам самки паука-скакунчика (Phidippus regius) по кличке Ким.
"Многие пауки не плетут паутину, а дожидаются свою жертву в засаде, после чего напрыгивают на нее. В этом пауки настоящие мастера. У нас же до недавнего времени было крайне мало информации об устройстве их конечностей", — заявил глава исследовательской группы Мустафа Набави.
Ученые выяснили, что на короткие дистанции пауки прыгают быстро и с большой силой, а во время прыжков на длинные тратят меньше энергии, но прыгают более точно и продуманно.
Некоторые особенности биомеханического устройства прыжков пауков, тем не менее, все еще не до конца поняты специалистами. Например, неясна роль гидравлики в прыжках пауков.
Британцы говорят, что их исследование поможет сконструировать микроскопических роботов-пауков, которые "произведут революцию в роботостроении".
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Иранская пощечина: Трамп против Тегерана
- Подросток устроил бойню в новосибирском колледже
- В СИЗО найден мертвым убийца пятерых байкеров
- Между Путиным и Нетаньяху шел "отец" "Бессмертного полка"
- Таймыр вновь собирает звезд мирового керлинга
Самое читаемое
-
Стало известно имя ветерана, которого Путин защитил от охраны
- Порошенко и капитуляция Германии: Пушков комментирует украинскую сенсацию
- Мэр пообещал 200 тысяч рублей за поимку "романтических геев"
- Убийством закончилась ночная встреча двух компаний в подмосковном Кратове
- Пропавший двухлетний мальчик найден мертвым
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Audi с мотором от Porsche
- Названа дата премьеры роскошного внедорожника Rolls-Royce
- Audi назвала российские цены на супер-универсал RS 4
- Новая версия BMW M5 превзошла Mercedes по мощности и скорости
- Платная трасса Москва - Санкт-Петербург стала дороже
Экономика
-
Рубль резко укрепился на фоне роста цен на нефть
- Растущий доллар запустит мировой кредитный кризис
- Что будут делать страны, торгующие с Ираном?
- КНР не изменит позицию на торговых переговорах с США
- МИД: Россия не выйдет из ядерной сделки с Ираном
Недвижимость
-
Квартира за миллион: где купить
- Угрозы и давление: мошенники заставляют москвичей менять счетчики
- Жизнь за МКАДом: сколько стоит коттедж, дача или дом
- Установка кондиционера: 7 шагов к приятной прохладе
- Как выгодно снять на лето дачу
Вести.Медицина
-
Пять самых страшных паразитов, которые могут жить в теле человека
- Почему нельзя грызть ногти: вредная привычка привела к сепсису
- Горький шоколад полезен для зрения
- Мобильные телефоны все-таки приводят к раку
- Сезон пыльцы: где отслеживать изменения?
Вести в 20.00
-
Как Россия отметила День Победы
- Российские журналисты пополнили черный список "Миротворца"
- Бесконечная людская река: "Бессмертный полк" в Москве
Москва 24
-
В Москве 15-летний геймер зарезал прохожую
- Как путаны готовятся к ЧМ-2018
- Видео задержания планировавших теракты в Москве боевиков выложили в сеть
- Двое туристов, пострадавших в ЧП с повозкой, находятся в реанимации
- Подпольное производство оружия обнаружили в столице
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Технологии блокчейн: доверяй, но проверяй
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Над виновницей пьяного ДТП в Домодедове чуть не устроили самосуд
- Автохамы проехались по дорожкам в столичном парке
- На ВДНХ завершаются работы по благоустройству
- Санитары реки: кто следит за чистотой водных артерий столицы
- В столичной школе появилась "ЗИНОТЕКА"
- В Театре Наций готовятся к "Игре"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Найден способ оставаться стройным, постоянно питаясь гамбургерами и пиццей
- Растение-паразит разучилось дышать самостоятельно и начало воровать энергию у хозяина
- Биологи выяснили, где обитали и чем питались древнейшие многоклеточные
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Большой спорт: как отличить женщину от мужчины
- Красота или смерть: в России растет число жертв пластики
- Елена Бирюкова: один муж на двоих с Екатериной Климовой
- Судьба Ларисы Луппиан. Жизнь и развод с Михаилом Боярским
Телеканал "Культура"
-
Любимец советской публики ушел из жизни в 91 год
- Танец на кончиках пальцев. Как появились первые пуанты?
- В Боливии состоялся необычный показ мод
- Скинулись: несколько тысяч людей в складчину приобрели картину Пикассо