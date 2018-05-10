Тема:
Акции оппозиции 1 час назад
Максим Шевченко вышел из СПЧ после отказа обсуждать нагайки казаков
"Публичные массовые аресты и жестокие избиения неизвестными вооруженными формированиями граждан в центре российской столицы требуют открытого, резонансного заседания", — считает журналист Максим Шевченко.
После того, как Совет по правам человека при президенте России отказался обсудить на заседании события 5 мая в Москве, Шевченко покинул совет. Журналист рассчитывал на рассмотрение вопроса об участия так называемых "казаков" в охране порядка во время несогласованного митинга на Пушкинской площади Москвы с участием всех заинтересованных сторон. После того, как его мнение и требование было проигнорировано, он не посчитал возможным оставаться членом Совета, сообщает "Интерфакс".
Инициированная Алексеем Навальным 5 мая протестная акция прошла в 23 российских городах. В Москве было, по официальным данным, задержано около трех сотен человек. Организаторы заявили о полутысяче арестованных. Однако не это главное, а то, что в разгоне протестного митинга участвовали люди в казачьей форме, которые избивали пришедших при полном попустительстве правоохранительных органов нагайками.
"Я уже говорил, что присутствие казаков и НОДовцев (представители "Национально-освободительного движения") на акции обострило ситуацию и привело к тем сценам насилия, которые там имели место. Важно понять, почему они там оказались, и кто были эти люди", — заявил глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов.
Ранее по теме
-
Центральное казачье войско отрицает присутствие его членов на Пушкинской 5 мая3 суток назад
-
Не как Навальный: Удальцов провел в Москве спокойную акцию4 суток назад
-
Оппозиционер Навальный отпущен из полиции до суда4 суток назад
-
МВД отметило малочисленность оппозиционных акций5 суток назад
-
Задержаны десять процентов участников незаконной акции в Питере5 суток назад
-
В Москве задержали Навального, Ляскина и еще человек триста5 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Лидеры США и КНДР встретятся в Сингапуре
- Подросток устроил бойню в новосибирском колледже
- В СИЗО найден мертвым убийца пятерых байкеров
- Скорая настояла на госпитализации Малобродского
- Таймыр вновь собирает звезд мирового керлинга
Самое читаемое
-
Стало известно имя ветерана, которого Путин защитил от охраны
- Порошенко и капитуляция Германии: Пушков комментирует украинскую сенсацию
- Мэр пообещал 200 тысяч рублей за поимку "романтических геев"
- Убийством закончилась ночная встреча двух компаний в подмосковном Кратове
- Пропавший двухлетний мальчик найден мертвым
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Audi с мотором от Porsche
- Названа дата премьеры роскошного внедорожника Rolls-Royce
- Audi назвала российские цены на супер-универсал RS 4
- Новая версия BMW M5 превзошла Mercedes по мощности и скорости
- Платная трасса Москва - Санкт-Петербург стала дороже
Экономика
-
Рубль резко укрепился на фоне роста цен на нефть
- Растущий доллар запустит мировой кредитный кризис
- Что будут делать страны, торгующие с Ираном?
- КНР не изменит позицию на торговых переговорах с США
- МИД: Россия не выйдет из ядерной сделки с Ираном
Недвижимость
-
Квартира за миллион: где купить
- Угрозы и давление: мошенники заставляют москвичей менять счетчики
- Жизнь за МКАДом: сколько стоит коттедж, дача или дом
- Установка кондиционера: 7 шагов к приятной прохладе
- Как выгодно снять на лето дачу
Вести.Медицина
-
Пять самых страшных паразитов, которые могут жить в теле человека
- Почему нельзя грызть ногти: вредная привычка привела к сепсису
- Горький шоколад полезен для зрения
- Мобильные телефоны все-таки приводят к раку
- Сезон пыльцы: где отслеживать изменения?
Вести в 20.00
-
Как Россия отметила День Победы
- Российские журналисты пополнили черный список "Миротворца"
- Бесконечная людская река: "Бессмертный полк" в Москве
Москва 24
-
В Москве 15-летний геймер зарезал прохожую
- Как путаны готовятся к ЧМ-2018
- Видео задержания планировавших теракты в Москве боевиков выложили в сеть
- Двое туристов, пострадавших в ЧП с повозкой, находятся в реанимации
- Подпольное производство оружия обнаружили в столице
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Технологии блокчейн: доверяй, но проверяй
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Над виновницей пьяного ДТП в Домодедове чуть не устроили самосуд
- Автохамы проехались по дорожкам в столичном парке
- На ВДНХ завершаются работы по благоустройству
- Санитары реки: кто следит за чистотой водных артерий столицы
- В столичной школе появилась "ЗИНОТЕКА"
- В Театре Наций готовятся к "Игре"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Найден способ оставаться стройным, постоянно питаясь гамбургерами и пиццей
- Растение-паразит разучилось дышать самостоятельно и начало воровать энергию у хозяина
- Биологи выяснили, где обитали и чем питались древнейшие многоклеточные
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Большой спорт: как отличить женщину от мужчины
- Красота или смерть: в России растет число жертв пластики
- Елена Бирюкова: один муж на двоих с Екатериной Климовой
- Судьба Ларисы Луппиан. Жизнь и развод с Михаилом Боярским
Телеканал "Культура"
-
Любимец советской публики ушел из жизни в 91 год
- Танец на кончиках пальцев. Как появились первые пуанты?
- В Боливии состоялся необычный показ мод
- Скинулись: несколько тысяч людей в складчину приобрели картину Пикассо