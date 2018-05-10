Максим Шевченко вышел из СПЧ после отказа обсуждать нагайки казаков

"Публичные массовые аресты и жестокие избиения неизвестными вооруженными формированиями граждан в центре российской столицы требуют открытого, резонансного заседания", — считает журналист Максим Шевченко.

После того, как Совет по правам человека при президенте России отказался обсудить на заседании события 5 мая в Москве, Шевченко покинул совет. Журналист рассчитывал на рассмотрение вопроса об участия так называемых "казаков" в охране порядка во время несогласованного митинга на Пушкинской площади Москвы с участием всех заинтересованных сторон. После того, как его мнение и требование было проигнорировано, он не посчитал возможным оставаться членом Совета, сообщает "Интерфакс".

Инициированная Алексеем Навальным 5 мая протестная акция прошла в 23 российских городах. В Москве было, по официальным данным, задержано около трех сотен человек. Организаторы заявили о полутысяче арестованных. Однако не это главное, а то, что в разгоне протестного митинга участвовали люди в казачьей форме, которые избивали пришедших при полном попустительстве правоохранительных органов нагайками.

"Я уже говорил, что присутствие казаков и НОДовцев (представители "Национально-освободительного движения") на акции обострило ситуацию и привело к тем сценам насилия, которые там имели место. Важно понять, почему они там оказались, и кто были эти люди", — заявил глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов.