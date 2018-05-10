Смертельный укол лидокаина: псевдоневролог объявлен в международный розыск
Вызов врача из частной клиники может обернуться серьезными проблемами для пациента, а в некоторых случаях и трагедией. Корреспондент "Вестей" Александр Карпов провел собственное расследование и выяснил, насколько сложно приобрести лицензию врача широкого профиля и собственную клинику с неограниченным спектром медицинских услуг.
Соседи погибшей Юлии Коломыцевой раз за разом вспоминают обстоятельства смертельного укола. Юлия страдала от болей в спине — остеохондроз. Решилась на блокаду обезболивающим и вызвала платного доктора.
"Он приехал, сделали ей укол, после этого укола она через 5 минут перестала дышать", — вспоминает Фаиля Фехретдинова.
"Врач приехал — бомж натуральный: ни в халате, ничего, не поймешь, кто такой, — добавляет Нина Дианова. – Ходил, курил только".
Телефон частной клиники Авесана, приславшей этого врача, Юлия нашла в газетной рекламе. Юлия Коломыцева позвонила в частную клинику именно потому, что лидокаиновую блокаду позвоночника запрещено делать на дому, ее производят только в условиях стационара. Но за пять тысяч рублей частные эскулапы готовы сделать все, что угодно, даже рискнуть жизнью пациента.
Невролог Федор Бондаренко вел собственный вибеоблог, рассказывал о чудесных исцелениях, а заодно "халтурил" на частных выездах. "Врач не обладал правом оказания платных медицинских услуг от имени данной клиники и вне медицинского учреждения, без проведения надлежащего осмотра больной, — сообщает руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова. — Доктор сделал пациентке три укола медпрепарата лидокаин, что повлекло летальную концентрацию препарата в крови пациентки".
Главный анестезиолог Москвы Денис Проценко считает: дело не в лидокаине, а в том, что врач пренебрег элементарными правилами безопасности. "Причины внезапной быстрой смерти пациента после введения лекарственного препарата может быть несколько, — говорит он. – Одна из наиболее вероятных и наиболее часто встречающихся — анафилактический шок. Вторая причина — нарушение методологии, случайная пункция сосуда и введение препарата в сосуд с кардио-токсическим действием".
Частная клиника Авесана состояла из арендованной комнаты и диспетчера, принимающего звонки пациентов. Открыть подобную контору в любом городе проще простого – один визит к брокерам, продающим готовые медцентры на любой вкус, с полным пакетом документов.
Таких псевдоклиник по всей стране — пруд пруди. Хозяин клиники Авесана — Владимир Киселев — получил три года колонии по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека. "Врач, приезжавший на вызов, от органов предварительного расследования скрылся за пределами РФ. Он объявлен в международный розыск", — констатировали в прокуратуре.
Теперь невролог Бондаренко, сделавший смертельный укол, скрывается где-то в Америке. Юлии Коломыцевой было всего 36 лет. Остались дочь и пожилая мама.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Лидеры США и КНДР встретятся в Сингапуре
- Подросток устроил бойню в новосибирском колледже
- В СИЗО найден мертвым убийца пятерых байкеров
- Скорая настояла на госпитализации Малобродского
- Таймыр вновь собирает звезд мирового керлинга
Самое читаемое
-
Стало известно имя ветерана, которого Путин защитил от охраны
- Порошенко и капитуляция Германии: Пушков комментирует украинскую сенсацию
- Мэр пообещал 200 тысяч рублей за поимку "романтических геев"
- Убийством закончилась ночная встреча двух компаний в подмосковном Кратове
- Пропавший двухлетний мальчик найден мертвым
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Audi с мотором от Porsche
- Названа дата премьеры роскошного внедорожника Rolls-Royce
- Audi назвала российские цены на супер-универсал RS 4
- Новая версия BMW M5 превзошла Mercedes по мощности и скорости
- Платная трасса Москва - Санкт-Петербург стала дороже
Экономика
-
Рубль резко укрепился на фоне роста цен на нефть
- Растущий доллар запустит мировой кредитный кризис
- Что будут делать страны, торгующие с Ираном?
- КНР не изменит позицию на торговых переговорах с США
- МИД: Россия не выйдет из ядерной сделки с Ираном
Недвижимость
-
Квартира за миллион: где купить
- Угрозы и давление: мошенники заставляют москвичей менять счетчики
- Жизнь за МКАДом: сколько стоит коттедж, дача или дом
- Установка кондиционера: 7 шагов к приятной прохладе
- Как выгодно снять на лето дачу
Вести.Медицина
-
Пять самых страшных паразитов, которые могут жить в теле человека
- Почему нельзя грызть ногти: вредная привычка привела к сепсису
- Горький шоколад полезен для зрения
- Мобильные телефоны все-таки приводят к раку
- Сезон пыльцы: где отслеживать изменения?
Вести в 20.00
-
Как Россия отметила День Победы
- Российские журналисты пополнили черный список "Миротворца"
- Бесконечная людская река: "Бессмертный полк" в Москве
Москва 24
-
В Москве 15-летний геймер зарезал прохожую
- Как путаны готовятся к ЧМ-2018
- Видео задержания планировавших теракты в Москве боевиков выложили в сеть
- Двое туристов, пострадавших в ЧП с повозкой, находятся в реанимации
- Подпольное производство оружия обнаружили в столице
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Технологии блокчейн: доверяй, но проверяй
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Над виновницей пьяного ДТП в Домодедове чуть не устроили самосуд
- Автохамы проехались по дорожкам в столичном парке
- На ВДНХ завершаются работы по благоустройству
- Санитары реки: кто следит за чистотой водных артерий столицы
- В столичной школе появилась "ЗИНОТЕКА"
- В Театре Наций готовятся к "Игре"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Найден способ оставаться стройным, постоянно питаясь гамбургерами и пиццей
- Растение-паразит разучилось дышать самостоятельно и начало воровать энергию у хозяина
- Биологи выяснили, где обитали и чем питались древнейшие многоклеточные
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Большой спорт: как отличить женщину от мужчины
- Красота или смерть: в России растет число жертв пластики
- Елена Бирюкова: один муж на двоих с Екатериной Климовой
- Судьба Ларисы Луппиан. Жизнь и развод с Михаилом Боярским
Телеканал "Культура"
-
Любимец советской публики ушел из жизни в 91 год
- Танец на кончиках пальцев. Как появились первые пуанты?
- В Боливии состоялся необычный показ мод
- Скинулись: несколько тысяч людей в складчину приобрели картину Пикассо