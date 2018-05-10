Смертельный укол лидокаина: псевдоневролог объявлен в международный розыск

Вызов врача из частной клиники может обернуться серьезными проблемами для пациента, а в некоторых случаях и трагедией. Корреспондент "Вестей" Александр Карпов провел собственное расследование и выяснил, насколько сложно приобрести лицензию врача широкого профиля и собственную клинику с неограниченным спектром медицинских услуг.

Соседи погибшей Юлии Коломыцевой раз за разом вспоминают обстоятельства смертельного укола. Юлия страдала от болей в спине — остеохондроз. Решилась на блокаду обезболивающим и вызвала платного доктора.

"Он приехал, сделали ей укол, после этого укола она через 5 минут перестала дышать", — вспоминает Фаиля Фехретдинова.

"Врач приехал — бомж натуральный: ни в халате, ничего, не поймешь, кто такой, — добавляет Нина Дианова. – Ходил, курил только".

Телефон частной клиники Авесана, приславшей этого врача, Юлия нашла в газетной рекламе. Юлия Коломыцева позвонила в частную клинику именно потому, что лидокаиновую блокаду позвоночника запрещено делать на дому, ее производят только в условиях стационара. Но за пять тысяч рублей частные эскулапы готовы сделать все, что угодно, даже рискнуть жизнью пациента.

Невролог Федор Бондаренко вел собственный вибеоблог, рассказывал о чудесных исцелениях, а заодно "халтурил" на частных выездах. "Врач не обладал правом оказания платных медицинских услуг от имени данной клиники и вне медицинского учреждения, без проведения надлежащего осмотра больной, — сообщает руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова. — Доктор сделал пациентке три укола медпрепарата лидокаин, что повлекло летальную концентрацию препарата в крови пациентки".

Главный анестезиолог Москвы Денис Проценко считает: дело не в лидокаине, а в том, что врач пренебрег элементарными правилами безопасности. "Причины внезапной быстрой смерти пациента после введения лекарственного препарата может быть несколько, — говорит он. – Одна из наиболее вероятных и наиболее часто встречающихся — анафилактический шок. Вторая причина — нарушение методологии, случайная пункция сосуда и введение препарата в сосуд с кардио-токсическим действием".

Частная клиника Авесана состояла из арендованной комнаты и диспетчера, принимающего звонки пациентов. Открыть подобную контору в любом городе проще простого – один визит к брокерам, продающим готовые медцентры на любой вкус, с полным пакетом документов.

Таких псевдоклиник по всей стране — пруд пруди. Хозяин клиники Авесана — Владимир Киселев — получил три года колонии по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека. "Врач, приезжавший на вызов, от органов предварительного расследования скрылся за пределами РФ. Он объявлен в международный розыск", — констатировали в прокуратуре.

Теперь невролог Бондаренко, сделавший смертельный укол, скрывается где-то в Америке. Юлии Коломыцевой было всего 36 лет. Остались дочь и пожилая мама.