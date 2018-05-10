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10 мая 201819:13

Раскрыт секрет устойчивости Пизанской башни

Команда британских исследователей при участии профессора Джорджа Милонакиса из Департамента гражданского строительства Бристоля рассказала о причинах феноменальной устойчивости знаменитой Пизанской башни в Италии. Сооружение XIV века выдержало четыре крупных землетрясения, произошедших на территории Пизы с момента начала строительства, сообщает Phys.org.

Строительство башни началось в августе 1173 года и длилось почти двести лет, с двумя длинными перерывами. В 1360 году проект архитектора Боннано Пизано был завершен.

В результате реставрационных работ, которые длились с 1990-го по 2001-й годы, Пизанская башня оказалась наклонена под углом в пять градусов. Смещение вершины 58-метрового здания при этом составляло пять метров.

Тем не менее, башня, вопреки прогнозам многих архитекторов, оставалась устойчивой и выстояла во время нескольких подземных толчков.

Британские исследователи считают, что секрет феноменальной устойчивости Пизанской башни заключается в сочетании значительной высоты и жесткости конструкции здания с мягкостью фундамента. Этот "микс" изменяет вибрацию грунта таким образом, что башня перестает резонировать с движением земли во время сейсмических толчков.

Ученые считают конструкцию Пизанской башни уникальной.

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