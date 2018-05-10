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10 мая 201821:06 Алексей Петров

Больше, чем просто игра: Путин вышел на сочинский лед ради здоровья россиян

В Сочи состоялся гала-матч Ночной хоккейной лиги. Он стал символическим итогом соревнований за Кубок Крутова — главный трофей лиги, объединяющей любителей хоккея по всей России. На лед вышли ветераны спорта и известные политики, среди которых Владимир Путин. Президент рассказал, почему он считает столь важным развивать в России не только профессиональный, но и любительский спорт.

Мощной поддержке трибун на любительском матче могут позавидовать многие известные профессиональные команды. Трибуны ревут.

Сочи в эти майские дни — столица любительского хоккея России. Кульминация праздника. Состязание между любительской сборной и легендами отечественного хоккея, вместе с которыми на лед выходит и Владимир Путин.

Объявили выход Владимира Путина. Эмоции зашкаливают. Все встали со своих мест, у всех в руках фотоаппараты и телефоны – эмоции не сдержать. Именно по инициативе Путина 7 лет назад появилась Ночная хоккейная лига. Президент выходит на лед.

Путин приветствует команду соперников, хотя, конечно, соперничество только на льду. Здесь все за то, чтобы хоккей развивался по всей стране. Об этом говорит и президент.

"Хочу вас поблагодарить за то, что вы, занимаясь спортом сами, подаете блестящий пример всем нашим будущим звездам, молодым спортсменам, которые здесь тоже представлены, и которых я предлагаю отдельно поприветствовать, — вызывает аплодисменты Владимир Путин. — Благодаря вам миллионы людей делают выбор в пользу здорового образа жизни, — отметил Путин. – Это замечательный, по настоящему весомый вклад в здоровье нации. Спасибо болельщикам".

Для тех, кто сейчас на трибунах, хоккей — куда больше, чем просто игра. Они пересматривают легендарные матчи, наизусть знают фамилии и награды игроков.

Звучит гимн. И подпевает, кажется, не только вся Большая ледовая арена, а весь Сочи.

Вместе с легендами хоккея на лёд выходит Сергей Шойгу. В команде играет и Алексей Дюмин — губернатор Тульской области. Первую шайбу забивает Шойгу после передачи Александра Могильного.

Это уже вторая шайба, которую легендарная Русская ракета Павел Буре забрасывает с подачи Владимира Путина. А третью шайбу на седьмой минуте глава государства забрасывает сам. Отрыв увеличивается – 3:0.

14-я минута. И снова гол. И снова отличился 11-й номер — Владимир Путин.

В первом перерыве игроки — среди них Геннадий Тимченко, Вячеслав Фетисов, Сергей Бутман, Владимир Потанин — похоже, обсуждают ход поединка. Энергичный второй период: Путин отдал еще одну результативную передачу. Начинается третья двадцатиминутка — игроки словно согласовывают свои дальнейшие действия на льду. И прямо под перекладину летит третья шайба Путина.

Зрители, а многие приехали в Сочи издалека, неотрывно следят за игрой.

"Болеем за хороший хоккей. Болеем за Россию. Шикарный матч, шикарный перфоманс был", — восхищаются болельщики.

"Игра классная", — отмечают зрители.

"Впервые вообще на хоккее. Довольны безмерно. И наш ленинградец здесь играет", — отмечает туристка из Санкт-Петербурга.

Всего Владимир Путин забил пять шайб. В его активе и три результативные передачи. Соперники признают: с таким противником играть непросто.

- А как президент, на ваш взгляд, играл? Насколько сложно с таким соперником?

"Знаете, любого игрока оценивают по статистике. Статистика у него сегодня была просто фантастическая. Поэтому, конечно, они сыграли здорово", — отмечают соперники путинской команды.

- Как игра, как впечатления?

"Впечатления отличные. Впервые на таком матче: поиграть со звездами, с президентом! Это дорогого стоит! Приятно играть против Владимира Владимировича. Я любитель хоккея. Мне это нравится. Это здорово", — признается игрок Ночной хоккейной лиги.

Для многих здесь воплощается настоящая мечта — получить автограф президента на футболке или на клюшке.

"Это тебе с кремлевской елки", — вручает клюшку мальчику глава российского государства.

Эти клюшки сделаны из утилизированной новогодней елки, которая стояла на праздниках в Кремле. После завершения игры даже соперники не отпускают президента.

Матч завершен. Счет 12:7. Но игроки остаются на льду. Общаются, вместе фотографируются.

Для многих любительских клубов такой трофей — невероятная удача.

- Футболка с автографом Путина – теперь реликвия клуба?

"Если честно, она у меня уже вторая! – хвастается вратарь хоккейного клуба "Кировец" Дмитрий Чирков. – Но тут одни эмоции. Слов нет".

Но главное – это, конечно, настоящий бум любительского хоккея по всей стране.

Многие начинающие спортсмены тренируются в Сочи, в спортивном комплексе образовательного центра "Сириус". Здесь десятки тренажеров, рассказывают главе государства, например, для развития навыков скорости, установлены своеобразные беговые дорожки, которые позволяют отработать броски по воротам.

- Сюда можно направлять тех воспитанников, которые недостаточно выкладываются непосредственно на тренировке на льду.

"Это вы про меня?" — с улыбкой спросил в ответ президент, который сам периодически выходит на лед.

Тренируются здесь не только хоккеисты. Это настоящая мечта для юных фигуристов. В хоккейную секцию записывают с 9 лет. Самые современные тренажеры — здесь можно отработать все необходимые навыки, размять мышцы, а уже после разминки выйти на лед. Это образовательного центра "Сириус".

Владимиру Путину тоже показали, как тренируются юные фигуристы.

"После Сочи все детки, все родители отдали их в фигурное катание после нашего триумфа. Мы приехали сюда, провели их, показали. Это их очень мотивирует, наверно, это большой шаг для них будет вперед", — считает тренер по фигурному катанию Ольга Ефимова.

"Я мечтаю о фигурном катании, чтобы добиться каких-то высот, достижений. И катаюсь я не для судей или для кого-то еще, я катаюсь для себя. Это самое главное", — рассказывает маленькая фигуристка Марьяна Мухина.

Каждый месяц в "Сириус" приезжает 600 детей. Юные спортсмены и, конечно же, их тренеры уверены — уже скоро они обязательно блеснут на большом льду.

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