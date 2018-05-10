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Ядерная программа Ирана 34 минуты назад
Трамп не намерен щадить Тегеран
США, объявив о выходе из ядерной сделки с Ираном, не только вернут прежние санкции, но и введут новые. Уже на следующей неделе Европейский союз, мягко говоря, пребывает в шоке. На кону репутация и гигантские инвестиции, нефтяные и газовые контракты, потери для автомобилестроителей и авиастроения. ЕС уже объявил, что на этот раз будет бороться. Еще немного, и Трампу удастся то, что еще месяц назад казалось практически невозможным — поссорить Европу с Америкой и погрузить Вашингтон в изоляцию, пускай лишь по одному, но крайне больному вопросу.
Дональд Трамп захотел поучить жизни Иран, а заодно и весь мир. Несмотря на почти повсеместное возмущение, которое вызвало его решение выйти из ядерной сделки с Тегераном, президент США продолжает уверять, что все правильно сделал.
"Мы подумаем, как поступить с Ираном. Вероятно, ничего хорошего их не ждет, но это нормально, — заявил Трамп. — Они должны понять жизнь, потому что я не думаю, что они ее понимают. Взгляните, что происходит на Ближнем Востоке в Сирии, Йемене, других странах, с которыми они связаны. Это хаос и смерть, и мы не можем позволить этому продолжаться".
Дональд Трамп заявил, что Тегеран нарушает условия договора, хотя американская разведка утверждает обратное. Есть опасение, что как раз разрыв соглашения может открыть дорогу к целой ядерной гонке вооружений между ключевыми странами региона. Однако советник по нацбезопасности Джон Болтон, которого в Вашингтоне называют не иначе как поджигателем войны, демонстрирует спокойствие.
"План Б уже приведен в действие. Президент запустил процесс ввода очень строгих санкций, которые окажут значительное воздействие на экономику Ирана и продемонстрируют, что мы придерживаемся наших обещаний", — заявил Болтон.
В самих Штатах решение выйти из сделки в основном встретили резкой критикой. Непродуманными назвал эти действия Трампа Барак Обама, который подписывал соглашение. Ему вторит 39-й президент США Джимми Картер. "Это худшая ошибка, которую допустил президент Трамп, — уверен Картер, который возглавлял страну в 1977-1981 годах. — Когда президент США подписывает договор, его нужно выполнять, если только ситуация кардинально не меняется. А она не изменилась".
Негативные последствия прогнозируют в первую очередь для самих США. Ведь против развала ядерной сделки и, как следствие, введения жесточайших санкций против Тегерана выступили Россия, Китай, Турция, а также ключевые европейские страны — Германия, Франция и Великобритания.
Решение Вашингтона — это очередная пощечина европейским союзникам, которые пытались переубедить хозяина Белого дома. Но бесполезно. Лидерам ЕС четко показали, что Америка при Трампе будет решать все так, как считает нужным и выгодным для себя. Кто бы что ни думал. А остальных будет пытаться заставить играть по своим правилам.
Европейское пробуждение после американского похмелья. Пожалуй, лучшее описание того, что происходит с лидерами в ЕС. Давление США стало настолько сильным, что прогибаться дальше им уже не под силам.
Американские санкции против Ирана не только нарушают международное право, но и больно ударят по европейскому бизнесу. Доверия больше нет, риторика Ангелы Меркель на редкость жесткая. "Ушли времена, когда США просто защищали нас, поэтому Европа должна взять собственную судьбу в свои руки. И в этом заключается наша задача на будущее", — подчеркнула канцлер Германии.
Эманнуэль Макрон, которому в немецком Ахене сегодня вручили премию Карла Великого за усилия в объединении Европы, тщательно избегал упоминания даже имени Дональда Трампа, но резко критиковал его решения и призывал Европу стать, наконец, самостоятельной.
"Не будем слабыми! Давайте поднимемся, либо мы играем по чужим правилам и принимаем тиранию событий, либо мы делаем выбор в пользу того, чтобы решать все самим за себя. Так что скажем "Да!" европейскому суверенитету, — сказал Макрон. — Другие страны, такие же суверенные, как и мы, решили не держать свое же слово. Должны ли мы в таком случае отказываться от нашего собственного выбора? Мы выбрали построить мир и стабильность на Ближнем Востоке. Это был наш суверенный выбор и мы коллективно его придерживаемся".
Еще пару недель назад он пытался очаровать Трампа лично, за что заплатил падением своего рейтинга во Франции. Уговаривать американского президента пыталась Меркель и даже Борис Джонсон. Но тщетно.
Если Минфин США решит следом накладывать санкции на европейские нефтяные компании и банки, торговая война между ЕС и США неизбежна. Разлад, даже раскол в стане недавних союзников стал непреодолим. И теперь даже вся европейская пресса в один голос стала против союза с непредсказуемым Вашингтоном.
"После последней игры на публику, во время которой Дональд Трамп предстал в образе слона в посудной лавке международной дипломатии, останутся не только осколки. Президент США дал ясно понять, что его страна ни во что не ставит заключенные договоренности. Любая страна в мире в состоянии просчитать, как это скажется на будущих переговорах с Соединенными Штатами", — заявил Томас Бербнер, корреспондент общественной телерадиокомпании Norddeutsche Rundfunk (NDR).
"Подобно осколочной бомбе решение Трампа бьет по его европейским союзникам и вслед за ними — по либеральному международному правопорядку, главнейшими защитниками которого они являются", — пишет Le Monde.
Одним из приглашенных на церемонии был украинский президент Петр Порошенко, который рассчитывал сделать громкие заявления по "Северному потоку-2" и Минским договоренностям после встречи с Макроном и Меркель. Но общение было кратким, а итоги на фоне иранской темы местные СМИ вообще проигнорировали.
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