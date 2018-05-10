Украинский диверсант встал на колени перед памятником погибшим детям Донбасса

Народная милиция ДНР задержала на линии соприкосновения диверсанта ВСУ. 35-летний Виталий Чмель с позывным "Лысый" — стрелок одного из спецподразделений морской пехоты. Он участвовал во многих операциях ВСУ в Донбассе.

После допроса украинскому военному показали, к чему привели обстрелы мирных жилых кварталов Донбасса из "Градов" и крупнокалиберных пушек. К нему подошла пожилая женщина, которая рассказала, что она похоронила всех своих родных.

- Вы же наши дома поразмолотили, убили. - Нам другое говорят все и показывают. - Вам другое говорят, а у нас вот это!

Встреча лицом к лицу с жителями пострадавших от артобстрелов районов далась ему тяжелее, чем разговор со следователем. Боец ВСУ разрыдался и встал на колени перед памятником погибшим детям Донбасса, сообщает "Россия 1". Только оказавшись по другую сторону, он осознал, какие приказы отдают бойцам украинские командиры.

Военная операция против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине, началась в апреле 2014 года. Жертвами конфликта, по последним данным ОНН, стали более 10 тысяч человек.