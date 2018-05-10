Сексизм приводит к развитию болезней у женщин

Команда ученых из США и Бразилии провела исследование, в ходе которого выяснила, что сексизм негативно сказывается на психическом и физическом здоровье женщин. Такой вывод авторы проекта сделали, опросив почти четыре тысячи американцев, сообщает Journals.

В одном из пунктов анкеты ученые просили указать, сколько дней за последний месяц опрашиваемый чувствовал себя плохо, а именно, испытывал стресс, депрессию или эмоциональное выгорание.

Средний результат женщин был 3,6 дня, мужчин — 2,8 дня. При этом физическую боль и усталость женщины испытывали в среднем 2,7 дня в месяц, а представители сильного пола — 2,2 дня.

Оказалось также 8,4 процента женщин и 2 процента мужчин сталкивались на работе с дискриминацией по гендерному признаку, а 4,1 процента женщин и 1,3 процента мужчин сообщили о домогательствах.

С различными видами дискриминации за год столкнулись 23 процента женщин и 16,5 процента мужчин.

Приня во внимание возраст и уровень дохода участников опроса, ученые сделали вывод о связи между слабым здоровьем женщин и дискриминацией, с которой им пришлось столкнуться.

"Мы поняли, что в 9 из 10 случаев причиной стресса и других недугов у женщин был сексизм", — заявили исследователи, добавив, что гендерное равенство – это не просто вопрос этики и морали, но и обстоятельство, которое напрямую влияет на здоровье.