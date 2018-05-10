18-летний саксофонист найден мертвым в квартире в центре Москвы

В центре Москвы, в своей квартире на Большой Никитской улице найден мертвым джазовый музыкант и саксофонист Матвей Шерлинг, сообщает Mash во "ВКонтакте".

Матвей Шерлинг, 1999 года рождения, начал заниматься музыкой в детской школе искусств имени Мамонтова. Он неоднократно становился лауреатом конкурсов молодых дарований. В 2010 году победил в XI Международном телевизионном конкурсе юных музыкантов "Щелкунчик". Талантливый юноша часто выступал с оркестром "Виртуозы Москвы".