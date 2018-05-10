Черчесов вошел в Топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров чемпионата мира-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признан одним из самых высокооплачиваемых наставников среди команд-участниц предстоящего чемпионата мира по футболу. Известно, что среди 32-х коллег, возглавляющих сборные, российский специалист расположился на пятой строчке.

Годовая зарплата Черчесова составляет 2,5 миллиона евро в год, сообщает портал Transfermarkt.com. В составленном рейтинге россиянина опережают такие специалисты, как Йохахим Лев из сборной Германии (3,8 млн евро), Тите (Бразилия) и Дидье Дешам (Франция), у которых по 3,4 миллиона евро, а также Хулен Лопетеги – наставник сборной Испании, который зарабатывает 2,9 миллиона евро.

В свою очередь, Черчесов опережает тренера Португалии Фернанду Сантуша (2,18 млн евро), Карлуша Кейруша из Ирана (1,9 млн евро), Гарета Саутгейта из Англии (1,9 млн евро), Хорхе Сампаоли из Аргентины (1,77 млн евро), а также многих остальных, включая наставников будущих соперников России по группе А.

Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.