По факту нападения на семью экс-замгубернатора Краснодарского края возбуждено дело

Следователи возбудили уголовное дело после нападения на родственников бывшего замгубернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака. Дело возбуждено по двум статьям — "Убийство" и "Разбой".

В настоящее время на месте преступления работает большая группа следователей-криминалистов и следователей по особо важным делам. Работу на месте курирует руководитель СУ СК России по Адыгее Александр Глущенко, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, неизвестные преступники совершили нападение на дом Мурата Ахеджака в ауле Псейтук Тахтамукайского района Адыгеи. Была убита его мать, а отец, сестра и дочь получили тяжелые ранения. Первые двое находятся в реанимации.

Мурат Ахеджак с 2002 по 2010 годы работал заместитетелем главы администрации Краснодарского края. В 2011 году он скончался после продолжительной болезни. Похоронен на родине, в ауле Псейтук.