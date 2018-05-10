Парижский торговец лишился дорогого сапфира

В пригороде Парижа у торговца драгоценными камнями из Пакистана похищен сапфир стоимостью 120 тысяч евро. Злоумышленники пытались заплатить за камень фальшивыми банкнотами.

Двое участников шайки, ограбивших ювелира в департаменте Сен-Сен-Дени, задержаны, сообщает РИА Новости. При них были обнаружены фальшивые купюры по 500 евро, которыми они попытались расплатиться за сапфир.

Несколько их сообщников и главный похититель, у которого находится драгоценный камень, все еще находятся на свободе.

Похищения драгоценностей в Париже происходят не в первый раз. В январе 2018 года был ограблен ювелирный магазин в гостинице Ritz. Налетчики похитили драгоценностей на 4,5 миллиона евро. На два миллиона евро вынесли драгоценностей через дыру в стене в парижском ювелирном бутике летом 2017 года.