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10 мая 201822:08

Парижский торговец лишился дорогого сапфира

В пригороде Парижа у торговца драгоценными камнями из Пакистана похищен сапфир стоимостью 120 тысяч евро. Злоумышленники пытались заплатить за камень фальшивыми банкнотами.

Двое участников шайки, ограбивших ювелира в департаменте Сен-Сен-Дени, задержаны, сообщает РИА Новости. При них были обнаружены фальшивые купюры по 500 евро, которыми они попытались расплатиться за сапфир.

Несколько их сообщников и главный похититель, у которого находится драгоценный камень, все еще находятся на свободе.

Похищения драгоценностей в Париже происходят не в первый раз. В январе 2018 года был ограблен ювелирный магазин в гостинице Ritz. Налетчики похитили драгоценностей на 4,5 миллиона евро. На два миллиона евро вынесли драгоценностей через дыру в стене в парижском ювелирном бутике летом 2017 года.

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