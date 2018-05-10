Алексею Кудрину предложили заменить Голикову в Счетной палате

Возглавить Счетную палату предложила Алексею Кудрину фракция "Единой России" в Госдуме. Представитель экс-министра финансов подтвердил, что Кудрин обдумывает это предложение. "Единая Россия" в Думе обладает 333 голосами. Для принятия большинства решений, кроме изменения Конституции, достаточно 226 депутатских мандатов.

Пост главы Счетной палаты с возвращением Татьяны Голиковой в правительство становится вакантным, отмечает "Интерфакс". Предложение депутатов стало для Кудрина неожиданным, но он пообещал над ним подумать, заявил пресс-секретарь

Президиум фракции "Единая Россия" планирует встречу с Кудриным, подтвердил заспред Думы, член высшего совета "Единой России" Андрей Исаев. Он приглашен на заседание президиума 14 мая. На следующую неделю назначены консультации главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина с другими парламентскими фракциями.