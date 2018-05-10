Почему США пугают выходом из ядерной сделки с Ираном

Дональд Трамп всё больше превращает международную политику своей страны в бизнес-проект с неочевидными перспективами получения прибыли.

Ещё с момента прихода Трампа к власти эксперты заметили, что при принятии своих решениях глава Белого дома руководствуется экономическими аргументами, причём иногда слишком сиюминутными. А вот последствия таких шагов просчитать не всегда возможно.

Торговая война, затеянная с Европой, настолько шокировала Берлин и Париж, что они до последнего времени не верили, что такое вообще возможно.

Однако, это вопрос чисто финансовый. Конечно, кто-то не дополучит прибыль, кто-то переплатит таможенных платежей, кто-то потеряет рынки сбыта, но всё это можно свести лишь к цифрам в торговом балансе. Есть ещё особо обиженные корпорации, которые напоминают о том, что действия США не вписываются в нормы ВТО. Но Вашингтон, пристрастившись к введению односторонних финансовых запретов и экономических барьеров (которые принято называть санкциями), уже давно действует без оглядки на них.

Но вот теперь, Трамп заявил о намеченной дате выхода из соглашения по иранскому атому или как оно официально называется: Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) от 2015 года. Для европейцев это стало очередным шоком. И тут уже одной экономикой не объяснить. И Париж и Берлин, а, по большому счёту и Брюссель, являются политическими гарантами исполнения СВПД. Фактически, авторитет и доверие к европейской дипломатии стали заложниками президента США.

Поводом для демарша, как теперь принято, опять стало "обвинение". В данном случае Трамп обвинил Иран в том, что ему кажется, что Тегеран не прекратил разработки в области ядерных вооружений.

Доказательств нет, но парадигма современных международных отношений не предусматривает доказательств, следующих за обвинениями.

Трамп объявляет, что Иран неминуемо ждут санкции и тут же сообщает, что единственный способ их избежать – это выполнить ряд требований Вашингтона, многие из которых сомнительные, а некоторые и вовсе относятся к внутренним делам Ирана.

Со стороны выглядит так, как если бы США прямо заявили Ирану – если хотите, чтобы завтра всё было также как вчера, тогда сегодня исполните ряд наших требований по списку.

Такой вариант межгосударственного шантажа используется Вашингтоном постоянно и не только в отношении стран, с которыми складываются не простые отношения.

Так буквально на днях Украине отказали в праве вести беспошлинную торговлю с США по ряду товаров из 155 наименований. И тут же добавили, что принятие в Верховной раде определённого законопроекта, регулирующего отношения с правообладателями, сразу вернёт торговлю в прежнее русло.

Что же касается Ирана, то там скорее разочарованы заявлениями Трампа, чем удивлены. Президент Ирана Хасан Роухани отметил, что Тегеран всегда выполняли свои обязательства в рамках СВПД, что подтверждается экспертами МАГАТЭ.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что официальный Брюссель будет придерживаться своих обязательств в рамках договора. О том же заявили и лидеры Франции и Германии.

Глава российского МИД Сергей Лавров также уточнил, что отмена санкций Совета Безопасности ООН в отношении Ирана пересмотру не подлежит, и Москва будет настаивать на соблюдении договорённостей.

Не в восторге от заявлений Трампа даже у него дома. Барак Обама, который подписывал соглашение, назвал непродуманным решение выйти из сделки. Согласен с ним и 39-й президент США Джимми Картер. "Это худшая ошибка, которую допустил президент Трамп, — заявил Картер, который возглавлял страну в 1977-1981 годах. — Когда президент США подписывает договор, его нужно выполнять, если только ситуация кардинально не меняется. А она не изменилась".