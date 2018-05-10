Мария Шарапова: можно извлечь много позитива, но нужно быть строгой к себе

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала матч 1/4 финала мадридского Masters против голландской соперницы Кики Бертенс, который она проиграла со счетом 6:4, 2:6, 3:6. По ее словам, она не собирается успокаивать себя тем, что дошла до четвертьфинала.

"После этой игры я понимаю, что мне еще есть над чем работать, — цитирует россиянку Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт WTA. – Можно вынести много позитивных моментов, но мне необходимо быть достаточно строгой к себе. Нужно ожидать от себя большего, и только так можно прогрессировать. Конечно, было здоров обыграть трех соперниц на пути к четвертьфиналу, но сегодня я проиграла. Нужно оценить эту ситуацию и начать все заново".

Напомним, что ранее Шарапова поднялась на 52-е место рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).