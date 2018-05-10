Российский гонщик на скорости 300 км/ч сделал сальто на болиде

Россиянин Матевос Исаакян во время автогонки на выносливость "1000 километров Спа" в Бельгии на своем болиде попал в аварию. На подъеме одного из участков автогонки болид россиянина перевернулся и вылетел с трассы.

Как сообщает "Спорт-экспресс", сразу после аварии гонщик был тщательно обследован врачами, которые не выявили серьезных повреждений у Исаакяна. У россиянина выявлены незначительные ссадины и синяки.

Кольцевая трасса "1000 километров Спа", на которой проводилась гонка, является второй по значимости после 24 часов Спа. С 2004 года соревнование является постоянным этапом серии гонок Ле-Ман.