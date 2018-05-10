Джиро д'Италия. Вулкан Этна сменил лидера многодневки

На первом в сезоне велосипедном гранд-туре – многодневной гонке "Джиро д'Италия, — завершилась часть пути по Сицилии. Шестой этап с финишем на вершине вулкана Этна выиграл колумбийский гонщик Mitchelton-Scott Эстебан Чавес. В лидеры общего зачета вышел его партнер по "конюшне" британец Саймон Йейтс.

Отрезок пути длиной 164 км был первым по-настоящему горным маршрутом с финишем в подъем первой категории на Этне. Время Чавеса и Йейтса – 4 часа 16 мин. 11 сек. Третьим был Тибо Пино (Франция, команда FDJ). Лучший из российско-швейцарской "конюшни" Katusha-Alpecin португалец Жозе Гонсалвеш был только 25-м и оказался на 20-м месте общего зачета.

Йейтс впервые за шесть этапов возглавил пелетон и прошлогодний чемпион "Джиро" голландец Том Дюмулен (команда Sunweb) отстает на 16 секунд. Третьим стал чемпион шестого этапа Чавес. Россияне из Katusha-Alpecin Вячеслав Кузнецов и Максим Бельков на 129-м и 144-м местах соответственно.