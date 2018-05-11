На западе Канады три тысячи человек эвакуируют из-за половодья

В Канаде власти провинции Британская Колумбия приняли решение об эвакуации 3 тысяч человек из-за начавшегося половодья. Такие данные сообщил в четверг, 10 мая, телеканал CBC.

Как уточняется, в зоне бедствия оказались районы в округе Бондари на юге провинции – там вода из местных водоемов уже подошла к населенным пунктам. В настоящее время идет эвакуация населения, передает ТАСС. Правоохранители перекрыли автодороги, в округе закрыто порядка 260 школ. Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Ранее СМИ сообщали о том, что на юге провинции Нью-Брансуик 2 тысячи человек были эвакуированы из-за половодья на реке Сент-Джон, а на севере провинции Онтарио из-за разлива реки Олбани из своих домов уехали почти 1,5 тысячи жителей индейского поселения Кашечеван. Военнослужащие Вооруженных сил Канады были направлены в эти районы для помощи пострадавшим от стихии.