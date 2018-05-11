Россиянка Касаткина вылетела с теннисного турнира в Мадриде

Российская теннисистка Дарья Касаткина на проходящем в Мадриде престижном турнире серии Masters не смогла пробиться в полуфинал турнира. В матче 1/4 финала россиянка встречалась с чешской соперницей Петрой Квитовой и уступила в двух сетах – 4:6, 0:6.

Соперницы провели на корте 1 час 7 минут.

Напомним, что на пути к четвертьфиналу 21-летняя уроженка Тольятти, занимающая 15 строчку рейтинга WTA обыграла китаянку Цян Вян, Сорану Кырстю и Гарбинье Мугурусу. Ранее с турнира вылетела еще одна представительница России – Мария Шарапова.