Эксперты нашли ДНК 12 человек в серной кислоте, в которой растворили студентов в Мексике

Число жертв злоумышленников, которые похитили, убили и растворили в кислоте трех студентов в штате Халиско в Мексике, может достигать 12 человек. Об этом СМИ сообщил министр внутренних дел страны Альфонсо Наваррете.

Студенты-кинематографисты пропали 19 марта текущего года, напоминает РИА Новости. Их машина сломалась неподалеку от города Тонала, когда они возвращались со съемок. Появившиеся бандиты увезли студентов с собой. По информации прокуратуры Халиско, их похитили люди, связанные с наркокартелем "Халиско — Новое поколение". Позднее молодых людей убили и растворили их тела в кислоте.

Как рассказал журналистам Наваррете, были проведены анализы 44 образцов, была идентифицирована серная кислота. В двух образцах специалисты обнаружили жирные кислоты, также было установлено 12 уникальных генетических профилей (ДНК).

Министр подчеркнул, что в результате оперативных действия задержали еще одного человека, подозреваемого в убийстве студентов, таким образом, общее число задержанных достигло трех человек.