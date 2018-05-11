Кардиолог: Малобродский в очень плохом состоянии, у него нестабильная стенокардия

У экс-директора "Гоголь-центра", фигуранта дела "Седьмой студии" Алексея Малобродского была нестабильная стенокардия, сообщил СМИ его кардиохирург Ярослав Ашихнин.

Ранее Малобродскому стало плохо после того, как суд повторно отказал ему в переводе из СИЗО под домашний арест. Адвокат Малобродского сообщила, что обратилась к министру здравоохранения России Веронике Скворцовой с просьбой в срочном порядке решить вопрос о госпитализации Малобродского. Позднее врачи службы скорой помощи рекомендовали отправить его в больницу.

Как Ашихнин рассказал журналистам, что у его пациента и так было очень плохое состояние. Сейчас оно не стало хуже, у него по-прежнему наблюдается нестабильная стенокардия (ситуация, при которой у больного тяжелая одышка и очень высок риск развития инфаркта миокарда).

Кардиохирург подчеркнул, что в таком состоянии Малобродскому необходимо сделать коронарографию и спиральную компьютерную томографию, а также смотреть, что происходит в легочной артерии, так как при такой одышке может быть тромбоэмболия легочной артерии. Правильный диагноз без этих исследований поставить невозможно, передает РИА Новости.

В настоящее время Алексей Малобродский находится в кардиологическом блоке 20 московской больницы под наблюдением специалистов.

В столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова проводились обыски в рамках дела о хищении государственных средств в некоммерческой организации "Седьмая студия", основанной им.

Сначала в рамках дела следователи отправили под домашний арест генерального директора студии Юрия Итина и в СИЗО – бывшего бухгалтера Нину Масляеву. Позднее взяли под стражу экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, а Кирилла Серебренникова поместили под домашний арест.