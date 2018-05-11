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11 мая 201801:35

SpaceX отложила запуск ракеты с многоразовым разгонным блоком за минуту до старта

EPA

Американская компания SpaceX перенесла на пятницу, 11 мая, запуск бангладешского телекоммуникационного спутника Bangabandhu на геостационарную орбиту. Старт ракеты-носителя Falcon 9 состоится с космодрома на мысе Канаверал в 16:14 11 мая. Об этом СМИ сообщили представители SpaceX.

Как уточняется, запланированный пуск отменили на самом последнем этапе за одну минуту до старта. В настоящее время уточняются причины данного решения.

Компания, возглавляемая Илоном Маском, для вывода спутника на орбиту впервые хочет запустить носитель, который оснащен разгонным блоком Block 5. Он рассчитан на 10 и более пусков, а также отличается повышенной надежностью, передает ТАСС.

Спутник связи Bangabandhu предназначен для телекоммуникационных услуг и обеспечения вещания в сельских районах Бангладеш, Бутана, Индии, Индонезии, Шри-Ланки и Филиппин. Также аппарат позволит поддерживать телевизионное вещание. Срок эксплуатации спутника составляет 15 лет, он построен франко-итальянской компанией Thales Alenia Space.

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