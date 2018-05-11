"Манчестер Юнайтед" завоевал серебряные медали чемпионата Англии

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" гарантировал себе вторую строчку в турнирной таблице английской премьер-лиги после того, как в перенесенном матче 31-го тура на выезде сыграл вничью с лондонским "Вест Хэмом" – 0:0.

Таким образом, подопечные Жозе Моуриньо за тур до окончания чемпионата Англии набрали 78 очков и стали недосягаемыми для преследующего их "Ливерпуля", в активе которого 74 очка. Наставник манкунианцев, тем не менее, не чувствует себя счастливым.

"Мы заняли второе место в чемпионате, где шесть команд боролись за титул, – приводит слова португальца Спорт24.Ru со ссылкой на ВВС. – Я не могу сказать, что я счастлив из-за этого, это не моя философия. Но с того момента, когда мы потеряли шансы на трофей, мы поставили цель закончить чемпионат вторыми. И мы сделали это сегодня".

Напомним, что чемпионом Англии досрочно стал "Манчестер Сити".