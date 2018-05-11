СМИ: Дерипаска вернул три арендованных самолета из-за санкций США

Из-за санкций США российский бизнесмен Олег Дерипаска вернул владельцам три арендованных частных самолета. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Речь идет о трех самолетах Gulfstream G550, передает Газета.Ru. Как рассказал директор компании Freestream Алиреза Иттихадиех, самолеты принадлежали Raiffeisen и Credit Suisse. Фирмы, контролируемые Дерипаской, арендовали лайнеры через частную компанию. Самолетами пользовалось высшее руководство, в том числе и сам Дерипаска.

Директор Freestream отметил, что Дерипаска и его компании находятся под санкциями, поэтому бизнесмену придется вернуть самолеты.

Reuters уточняет, что два самолета Gulfstream G550 выставили на продажу по цене 29,95 миллиона долларов каждый. Цена третьего самолета не указывается.

По мнению журналистов, возврат самолетов подтверждает тот факт, что санкции США ударили по бизнесу Дерипаски.

Представитель "РусАла" заявил, что компания отказывается комментировать ситуацию с самолетами. Credit Suisse в Швейцарии также отказывается от комментариев. А представители Raiffeisen заявили, что не могут отвечать на вопросы, потому что в Австрии выходной день.

Ранее министерство финансов США продлило срок продажи активов "РусАла", En+ и ГАЗ.