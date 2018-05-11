Сингапур выбрали для места встречи Трампа с Ким Чен Ыном из-за безопасности и нейтральности

Представитель Белого дома сообщил, что для места встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном выбран Сингапур по причине нейтральности и безопасности.

Как уточняется, саммит может продлиться "один день, с возможностью продления", передает РИА Новости.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах сообщил СМИ, что пока не известно, будут ли Дональд Трамп и Ким Чен Ын вести переговоры один на один или в расширенном составе. При этом детали саммита по-прежнему необходимо прорабатывать.

Госсекретарь Соединенных Штатов Макй Помпео уже дважды посещал Северную Корею, где встречался с Ким Чен Ыном. В результате переговоров в Пхеньяне были освобождены три гражданина США корейского происхождения, которые содержались под стражей в течение почти двух лет. Они вернулись в Америку вместе с госсекретарем.

В четверг, 10 мая, Дональд Трамп написал в Twitter, что его встреча с главой КНДР Ким Чен Ыном пройдет в Сингапуре 12 июня. Ранее он отверг вариант проведения саммита в демилитаризованной зоне на границе между КНДР и Южной Кореей.

Перед этим 22 мая Трамп примет президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Вашингтоне.