Илья Воробьев: проявили слишком много уважения к чехам

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев после поражения команде Чехии в четвертом туре чемпионата мира (3:4 ОТ) заявил, что в определенные отрезки игры его подопечные проявляли слишком много уважения.

"Поначалу было тяжело, потому что парни проявили слишком много уважения к чехам, — приводит слова наставника Спорт24.Ru. – Во втором и третьем периоде на мой взгляд, было уже лучше. Мы и командой начали лучше играть. В нашем случае, рецептом успеха на текущем чемпионате мира являются исключительно командные действия".

Напомним, что поражение России от Чехии первым на текущем мировом первенстве. Ранее "красная машина" добивалась трех побед с общим счетом 20:0. Теперь после первой неудачи россияне занимают второе место в группе А.