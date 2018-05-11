В Конго зафиксирован первый смертельный случай в результате вспышки Эболы

На северо-западе Демократической Республики Конго (ДРК) один человек скончался в результате новой вспышки болезни, вызванной вирусом Эбола. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Оливье Илунга Каленга.

Как уточняется, к настоящему времени были подтверждены 11 случаев инфицирования вирусом. Трое из заболевших – медицинские работники.

8 мая Всемирная организация здравоохранения сообщила о том, что в ДРК зафиксировали новую вспышку вирусного заболевания. Лишь за последние пять недель в населенном пункте Бикоро был выявлен 21 случай, похожий по своим симптомам на лихорадку Эбола. 17 из них закончились летальным исходом, передает ТАСС.

Лихорадка Эбола – одно из наиболее опасных заболеваний современности. Она вызывает высокую температуру, сильный озноб, тошноту, рвоту, судороги, кровотечение, в том числе внутреннее. 60-90 процентов случаев заканчиваются смертельным исходом.

После обнаружения вируса Эболы в ДРК (тогда Заире) в 1976 году его вспышки регистрировались в Анголе, Габоне, Судане, Республике Конго и Кот-д’Ивуаре. В период с 2014 по 2016 год в результате эпидемии лихорадки Эбола в Западной Африке заразились более 28,6 тысячи человек, умерли более 11,3 тысячи. Больше всего жертв было зафиксировано в трех странах – Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне.