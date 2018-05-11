Старейшая американка скончалась в возрасте 114 лет

Губернатор штата Пенсильвания Том Волф сообщил о кончине старейшей жительницы США Делфин Гибсон. Ей было 114 лет.

С 2004 года долгожительница проживала в центре ухода за престарелыми в городе Хантингдон.

Делфин Гибсон, родившаяся 17 августа 1903 года, стала самым старым живым человеком в Соединенных Штатах Америки с февраля 2017 года, когда умерла Адель Данлап.

Теперь, согласно списку долгожителей, который составили исследователи-геронтологи, звание старейшего жителя США перешло к 113-летней Лесси Браун, передает РИА Новости.