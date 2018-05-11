В Приморье экс-главбуха филиала "Почты России" осудили за хищение 33 миллионов рублей

Во Владивостоке суд приговорил местную жительницу, работавшую бухгалтером и похитившую в ФГУП "Почта России" более 33 миллионов рублей, к трем годам лишения свободы.

Как сообщила СМИ старший помощник прокурора края Елена Телегина, Фрунзенский районный суд Владивостока призвал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ ("Присвоение в особо крупном размере").

Также суд взыскал с осужденной похищенные 33 миллиона рублей в пользу предприятия.

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, поскольку подсудимая полностью признала свою вину, передает агентство "Интерфакс".

Следствие установило, что с мая 2012 года фигурантка, которая работала главным бухгалтером Владивостокского магистрально сортировочного центра — филиала "Почта России", формировала на расчетном счете филиала излишний остаток денежных средств. В дальнейшем главбух деньги снимала и присваивала. Случившееся никак не повлияло на работу предприятия.