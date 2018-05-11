Сергей Сироткин: недоволен штрафом, но принимаю его

Российский пилот команды "Формулы-1" Williams Сергей Сироткин прокомментировал штраф, который ему назначили за столкновение с гонщиком Force India Серхио Перес. Эпизод произошел на этапе "Королевских гонок" в Азербайджане.

"Разумеется, я не очень доволен вынесенным мне штрафом, — приводит слова Сироткина Чемпионат.Com со ссылкой на Nextgen-Auto. – У Williams есть свое, иное видение данной ситуации, но с другой стороны я не хочу возводить горы проблем вокруг этой истории. Я принимаю это решение, потому что его уже просто не поменять. Да, все могло быть и лучше, но теперь мы сфокусируемся на предстоящем Гран-при Испании".

Напомним, что на предстоящей гонке в Барселоне Сироткин будет оштрафован на три места.