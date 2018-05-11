Обвал породы в шахте в Мексике: один человек погиб, еще один ранен

В Мексике один человек погиб и еще один получил ранения в четверг, 10 мая, в результате обрушения породы в шахте, в которой добывается базальтовый материал для строительства нового аэропорта столицы. О происшествии сообщил портал Universal.

Как уточняется, трагедия произошла в муниципалитете Теотиуакан. В результате обвала бульдозер, на котором работали два человека, оказался засыпан тоннами породы. Одного из рабочих удалось спасти, второй скончался от полученных травм, передает РИА Новости.

Местные жители уже на протяжении длительного времени жалуются на работу этой шахты, которая наносит ущерб расположенному рядом поселку. Но местные власти не закрывают ее, так как базальт, добываемый там, нужен для завершения строительства нового аэропорта Мехико.