Обвал породы в шахте в Мексике: один человек погиб, еще один ранен
В Мексике один человек погиб и еще один получил ранения в четверг, 10 мая, в результате обрушения породы в шахте, в которой добывается базальтовый материал для строительства нового аэропорта столицы. О происшествии сообщил портал Universal.
Как уточняется, трагедия произошла в муниципалитете Теотиуакан. В результате обвала бульдозер, на котором работали два человека, оказался засыпан тоннами породы. Одного из рабочих удалось спасти, второй скончался от полученных травм, передает РИА Новости.
Местные жители уже на протяжении длительного времени жалуются на работу этой шахты, которая наносит ущерб расположенному рядом поселку. Но местные власти не закрывают ее, так как базальт, добываемый там, нужен для завершения строительства нового аэропорта Мехико.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Трамп не намерен щадить Тегеран
- Кудрину предложили возглавить Счетную палату
- Максим Шевченко вышел из СПЧ
- Саксофонист-виртуоз найден мертвым в Москве
- Таймыр вновь собирает звезд мирового керлинга
Самое читаемое
-
Стало известно имя ветерана, которого Путин защитил от охраны
- Порошенко и капитуляция Германии: Пушков комментирует украинскую сенсацию
- Мэр пообещал 200 тысяч рублей за поимку "романтических геев"
- Семью умершего экс-губернатора пытали
- Пропавший двухлетний мальчик найден мертвым
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Audi с мотором от Porsche
- Названа дата премьеры роскошного внедорожника Rolls-Royce
- Audi назвала российские цены на супер-универсал RS 4
- Новая версия BMW M5 превзошла Mercedes по мощности и скорости
- Платная трасса Москва - Санкт-Петербург стала дороже
Экономика
-
Рубль резко укрепился на фоне роста цен на нефть
- Растущий доллар запустит мировой кредитный кризис
- Что будут делать страны, торгующие с Ираном?
- КНР не изменит позицию на торговых переговорах с США
- МИД: Россия не выйдет из ядерной сделки с Ираном
Недвижимость
-
Квартира за миллион: где купить
- Угрозы и давление: мошенники заставляют москвичей менять счетчики
- Жизнь за МКАДом: сколько стоит коттедж, дача или дом
- Установка кондиционера: 7 шагов к приятной прохладе
- Как выгодно снять на лето дачу
Вести.Медицина
-
10 мифов о мозге, в которые не стоит верить
- Почему нельзя грызть ногти: вредная привычка привела к сепсису
- Пять самых страшных паразитов, которые могут жить в теле человека
- Мобильные телефоны все-таки приводят к раку
- Ученые случайно нашли средство от облысения
Вести в 20.00
-
Путин вышел на сочинский лед
- Парад Победы произвел фурор в западных СМИ
- Телеканал "Интер" попал в опалу из-за трансляций 9 мая
Москва 24
-
В Москве 15-летний геймер зарезал прохожую
- Как путаны готовятся к ЧМ-2018
- Видео задержания планировавших теракты в Москве боевиков выложили в сеть
- Двое туристов, пострадавших в ЧП с повозкой, находятся в реанимации
- Подпольное производство оружия обнаружили в столице
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Технологии блокчейн: доверяй, но проверяй
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Над виновницей пьяного ДТП в Домодедове чуть не устроили самосуд
- Автохамы проехались по дорожкам в столичном парке
- На ВДНХ завершаются работы по благоустройству
- Санитары реки: кто следит за чистотой водных артерий столицы
- В столичной школе появилась "ЗИНОТЕКА"
- В Театре Наций готовятся к "Игре"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Найден способ оставаться стройным, постоянно питаясь гамбургерами и пиццей
- Растение-паразит разучилось дышать самостоятельно и начало воровать энергию у хозяина
- Биологи выяснили, где обитали и чем питались древнейшие многоклеточные
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Юные звезды советского кинематографа: тогда и сейчас
- Большой спорт: как отличить женщину от мужчины
- Елена Бирюкова: один муж на двоих с Екатериной Климовой
- Судьба Ларисы Луппиан. Жизнь и развод с Михаилом Боярским
Телеканал "Культура"
-
Любимец советской публики ушел из жизни в 91 год
- Танец на кончиках пальцев. Как появились первые пуанты?
- В Боливии состоялся необычный показ мод
- Скинулись: несколько тысяч людей в складчину приобрели картину Пикассо