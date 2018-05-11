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Конфликт в Сирии 1 час назад

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11 мая 201805:05

В городе Тель-Биса провинции Хомс боевики сдают оружие властям САР

В Сирии боевики, действующие в городе Тель-Биса провинции Хомс, сдают оружие представителям правительства Сирийской Арабской Республики. Такие данные сообщил СМИ представитель российского Центра по примирению враждующих сторон Вадим Рогов.

Как уточняется, за день боевики сдали семь крупнокалиберных пулеметов и большое количество различных боеприпасов. Всего за период с 7 мая из зоны деэскалации "Хомс" выведен 5 981 боевик и член их семей, передает агентство "Интерфакс".

Ранее боевики разблокировали шоссе Хомс – Хама, что позволит связать наиболее важные экономические районы САР с югом и севером страны.

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