В Иркутской области потушили все лесные пожары

За минувшие сутки сотрудники лесоохраны в Иркутской области ликвидировали восемь природных пожаров на площади 43,7 гектара. Такие данные СМИ сообщили представители пресс-службы правительства региона.

Как уточняется, пожары были потушены в Боханском, Братском, Иркутском, Качугском и Тулунском районах, а также на землях Шелеховского военного лесничества.

В тушении пожаров принимали участие 64 работника лесных хозяйств, 13 мобилизованных граждан и 22 единицы наземной техники, передает агентство "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что 10 мая в Иркутской области было зарегистрировано шесть природных пожаров на общей площади 111,9 гектара.