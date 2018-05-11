Кубок Стэнли. "Виннипег" пробился в финал Западной конференции

В Национальной хоккейной лиге состоялся заключительный поединок между представителями Западной конференции "Нэшвилл Предаторз" и "Виннипег Джетс". В седьмой встрече Кубка Стэнли, проходившей в Нэшвилле, крупную победу со счетом 5:1 праздновали хоккеисты гостей.

Счет в поединке на девятой минуте открыл защитник Тайлер Майерс. Однако на этом "воздушная армия" не остановилась и уже через две минуты Пол Штястны удвоил преимущество "Джетс". Стоит отметить, что оба гола стали возможны благодаря двум ошибкам финского вратаря "предз" Пекки Ринне, которого главный тренер Питер Лавиолетт сменил сразу же после второго пропущенного гола.

Еще в первом периоде Пи Кей Суббэн смог отквитать у "Виннипега" одну шайбу. Однако дальше забивали исключительно хоккеисты гостей — сначала во втором периоде Марк Шайфли вновь восстановил разницу в две шайбы, после чего Пол Штястны оформил дубль. Финальную же точку в матче и противостоянии поставил все тот же Шайфли – 5:1 в матче и 4:3 в серии, "Виннипег" идет дальше. Такого достижения клуб добился впервые в своей истории.

В финале конференции "Джетс" встретится с главным открытием сезона в НХЛ – "Вегас Голден Найтс".