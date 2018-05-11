Авиабомба времен войны обнаружена в центре Гонконга

В пятницу, 11 мая, правоохранители Гонконга оцепили ряд улиц и провели эвакуацию людей в центральном районе Ван Чай в связи с операцией по обезвреживанию авиационной бомбы времен Второй мировой войны. Ее обнаружили накануне на одной из стройплощадок рабочие, сооружающие метро. О происшествии сообщила местная радио- и телевещательная корпорация RTHK.

Из опасной зоны эвакуировали строителей и людей из нескольких жилых зданий, офисов и отелей, в том числе небоскреба Sun Hung Kai, на 21 этаже которого расположено генеральное консульство Российской Федерации. Представители дипмиссии сообщили, что в связи с эвакуацией 11 мая 2018 года прием граждан будет приостановлен до последующего уведомления.

Это уже третья по счету бомба, которая была обнаружена в данном районе Гонконга в текущем году, напоминает ТАСС. В начале года саперы успешно обезвредили два аналогичных неразорвавшихся снаряда производства США. Они были сброшены на город в период японской оккупации Гонконга, который начался практически в одно время с бомбардировкой Пёрл-Харбора в декабре 1941 года и продолжался до 1945 года.