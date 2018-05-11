В Китае сервис такси DiDi объявил награду в $160 тысяч за информацию о шофере-убийце

Китайский онлайн-сервис частных пассажирских автоперевозок DiDi объявил награду 1 миллион юаней (порядка 160 тысяч долларов) за информацию о водителе, который подозревается в убийстве пассажирки. Такую информацию в пятницу, 11 мая, сообщило Центральное телевидение Китая.

Как уточняется, девушка по фамилии Ли работала стюардессой и вечером 5 мая она заказала такси через приложение DiDi. После рейса она планировала поехать из отеля на вокзал в городе Чжэнчжоу (административный центр провинции Хэнань), а оттуда добираться в город Цзинань (административный центр провинции Шаньдун) на свадьбу к одному из своих родственников.

Из такси девушка написала своим коллегам, что водитель извращенец: "Сказал, что я очень красивая, и что хочет меня поцеловать. Хорошо, что не села впереди". Подруга посоветовала девушке позвонить кому-нибудь и сделать вид, что по приезде ее будет встречать супруг.

Родственники девушки забили тревогу после того, как она не приехала на свадьбу и не связалась с близкими. Они обратились в полицию и DiDi. Труп девушки был обнаружен с многочисленными ножевыми ранениями на следующий день. По предварительным данным, убийца изнасиловал жертву.

Компания DiDi признала свою ответственность за трагедию и публично извинилась перед родственниками погибшей. Оператор приложения также опубликовал имя предполагаемого преступника, подвозившего девушку в тот вечер, его фотографию, номер удостоверения и номер телефона в надежде, что эти данные как-то помогут поймать его. По версии правоохранителей, водитель, являющийся главным подозреваемым в убийстве, находится в бегах.

DiDi – крупнейший онлайн-сервис частных пассажирских автоперевозок в Китае и мире. Число его пользователей составляет более 450 миллионов человек в более чем 400 городах КНР, передает ТАСС. В день DiDi осуществляет порядка 25 миллионов поездок. 1 августа 2016 года компания DiDi приобрела подразделение Uber в Китайской Народной Республике.